"Onyedika, il Club Brugge sorpassa il Milan"

Il nome di Raphael Onyedika da giorni ha perso quota nella lista acquisti del Milan: il centrocampista nigeriano era una delle prime opzioni di Maldini e Massara per rinforzare la mediana, ma le alte richieste del Midtjylland hanno messo subito in stallo l'affare. Secondo i media belgi, in particolare hln.be, sul giocatore sarebbe piombato il Club Brugge, pronto a portarlo in Jupiler League.

"Onyedika, Club Brugge pronto ad affondare il colpo" Secondo il portale belga, gli uomini di mercato della società blu-nera considerano Onyedika il giocatore ideale per il loro centrocampo, e sono pronti a fare la loro offerta per superare le altre pretendenti, tra tutte il club rossonero, che al momento ha virato su altri obiettivi. Valutato 7 milioni di euro, il giocatore africano è stato votato come miglior giovane del campionato danese nella scorsa stagione ed sembra destinato a lasciare subito il Midtjylland.