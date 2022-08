Midtjylland: “Onyedika-Milan? Se lo vogliono, devono pagare molto”

Si scontrano quindi due volontà opposte: da una parte c'è il Milan che vuole portare Onyedika subito in rossonero, entro i prossimi dieci giorni quando ci sarà la scadenza del calciomercato, dall'altra parte c'è il Midtjylland, che con Graversen spiega: “Vogliamo davvero tenere il giocatore per un altro anno. Se il Milan confermerà l'interesse per Onyedika, per farlo partire adesso serviranno molti soldi”.

Al momento, la squadra rossonera offre 5 milioni di euro, mentre i danesi ne chiedono 7-8. La distanza non sarebbe dunque incolmabile. Ma c'è un altro possibile problema: il Midtjylland al momento è senza allenatore: chi arriverà, darà l'ok per la partenza del centrocampista nigeriano? Il giocatore, classe 2001, l'anno passato si è fatto notare in particolare per un gol segnato in Europa, nei preliminari di Champions League. Ha preso poi parte all'Europa League e alla Conference League.