"Milan, corsa a due per la difesa: Thiaw o Akanji"

Dopo Trevor Chalobah, un altro obiettivo di mercato dell’Inter per la difesa entra nei radar dei cugini rossoneri.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport Deutschland', infatti, nella lista dei dirigenti del Milan a caccia del tassello mancante per completare il pacchetto difensivo sarebbe entrato il nome di Manuel Akanji, svizzero ai ferri corti con il Borussia Dortmund, club con il quale in centrale andrà a scadenza nel giugno 2023.

"Milan, ripresi i contatti per Thiaw" La prima scelta del Milan resta però Malick Thiaw, classe 2001, tedesco di origini senegalesi e finlandesi, in forza allo Schalke 04, obiettivo di vecchia data del duo Maldini-Massara e per il quale i campioni d’Italia hanno riattivato i contatti nelle ultime settimane. Sottocontratto fino al giugno 2024, Thiaw potrebbe essere ceduto dallo Schalke tornato subito in Bundesliga dopo una sola stagione in Zweite Liga, ma il club di Gelsenkirchen non sembra disposto a fare sconti alle acquirenti per un giocatore scoperto e valorizzato dal club della Ruhr che lo acquistò a 16 anni dal Borussia Moenchengladbach.