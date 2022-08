Milan: Thiaw è atterrato, domani le visite mediche

E' atterrato all'aeroporto Linate Malick Thiaw, il difensore centrale tedesco proveniente dallo Schalke 04 e che diventerà un nuovo giocatore del Milan. Il calciatore arriva a titolo definitivo per un costo complessivo di sei milioni di euro. Thiaw starà in hotel in attesa, domani, di svolgere le visite mediche per conto dei rossoneri.

Thiaw: Schalke, andata e ritorno in Bundesliga Padre nigeriano e madre finlandese, Thiaw potrebbe essere a disposizione già per la trasferta di Reggio Emilia in programma martedì contro il Sassuolo. Classe 2001, è partito dalle giovanili del Fortuna Dusseldorf, per vestire poi le maglie di Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach; dal 2015 è allo Schalke, dove è naturalmente partito dalle formazioni giovanili. Il 7 marzo del 2020 ha esordito in Bundesliga.