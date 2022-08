Milan, Giroud celebra i 300 gol in carriera sui social

Olivier Giroud timbra subito il cartellino: alla prima partita da titolare, l'attaccante del Milan ha firmato in acrobazia una delle reti che hanno permesso ai campioni d'Italia di stendere il Bologna nell'anticipo. Sui social il nazionale francese ha festeggiato il 300esimo gol in carriera.

Giroud tocca quota 300 gol: il post celebrativo sui social

La punta transalpina il giorno dopo la vittoria contro i rossoblu ha pubblicato un'immagine ispirata al film "300" per celebrare il traguardo raggiunto. Trecento reti ripartite tra Milan (15 gol con i rossoneri), Chelsea, Arsenal, Montpellier, Tours, Istres e Grenoble. Più le quarantotto le reti messe a segno con la Nazionale maggiore francese. "Il gol mi dà fiducia, avevo bisogno di questo. Non è tutto perfetto ma siamo fiduciosi e abbiamo bisogno di tempo per lavorare", ha detto dopo il match con gli emiliani.