Milan, terminato il murales che celebra lo scudetto

Tre mesi esatti dopo la conquista del 19° scudetto della storia del Milan, datata 22 maggio grazie al 3-0 contro il Sassuolo, per i tifosi rossoneri è arrivata l’ora di un gradito regalo: il murales celebrativo dell’impresa compiuta dai ragazzi di Stefano Pioli .

L’iniziativa artistica è stata ultimata nella giornata di venerdì 26 agosto e l’indomani i canali ufficiali del club rossonero ne hanno dato notizia con un’adeguata gallery fotografica . Il murales sorge in Via Crocifisso , nel quartiere Ticinese , una delle zone più amate e frequentate da giovani e studenti. Poco lontano dalle celebri Colonne di San Lorenzo e da Porta Marengo, il popolo rossonero potrà quindi tornare ad emozionarsi ripensando al pomeriggio di gloria di Reggio Emilia ed ai festeggiamenti dei giorni successivi, riconoscendo i tanti protagonisti della cavalcata tricolore raffigurati nel murales.

Milan campione d'Italia, le "facce" dello scudetto nel murales

Spicca in particolare l’esultanza classica di Olivier Giroud, match winner della gara-scudetto con la doppietta al Sassuolo, sovrastato da quella di un sorridente Stefano Pioli. Ai loro lati altri quattro “eroi” del trionfo del Milan, Rafael Leao, eletto miglior giocatore della Serie A 2021-’22, Theo Hernandez, Sandro Tonali e l’immancabile Zlatan Ibrahimovic, insostituibile leader all'interno dello spogliatoio anche durante i tanti mesi trascorsi fuori dal campo a causa degli infortuni. A marchiare il tutto la scritta "That Milan Touch", "Quel tocco di Milano", slogan coniato per lanciare la maglia della nuova stagione.