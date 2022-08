"Leao costa troppo: il Chelsea vira su Gordon"

Il secco 3-0 incasato ad Elland Road ha messo a nudo i limiti attuali della squadra di Thomas Tuchel anche a livello di organico: se infatti, come osservato a più riprese dal tecnico tedesco, l’attenuante legata al mercato iniziato in ritardo per il passaggio di proprietà è più che valida, è altrettanto vero che la partenza di Romelu Lukaku ha sguarnito la rosa alla voce centravanti di ruolo, dove al momento l’allenatore può contare sul solo Armando Broja .

"Chelsea, pronti 60 milioni di sterline per Gordon"

Ok giocare con l’attacco mobile, ma nell’estate in cui anche il Manchester City ha abolito la figura del “centravanti spazio” assicurandosi Erling Haaland, ai Blues un 9 vero serve eccome. Di qui la trattativa con il Barcellona per Pierre-Emerick Aubameyang, ma prima del gabonese a Stamford Bridge potrebbe arrivare un esterno d’attacco. La buona notizia per i tifosi del Milan, allarmati dalle voci delle ultime ore sull’interessamento del Chelsea per Rafael Leao, è che i campioni d’Europa 2021 sono a un passo dall’ingaggiare Anthony Gordon: come riporta il 'Times' l’esterno offensivo dell'Everton e dell’Inghilterra Under 21 sta per trasferirsi per circa 50 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro, più dieci di bonus, investimento sufficiente per battere la concorrenza del Tottenham.

"Il 'caso Sporting' allontana il Chelsea da Leao"

Pur con caratteristiche diverse da Leao Gordon sembra destinato ad occupare quella zona di campo: a scoraggiare il Chelsea nella corsa all’attaccante del Milan, come riferito ancora dal 'Times', oltre ai costi superiori dell’operazione e alla resistenza dei rossoneri, sarebbe stata anche la delicata questione del risarcimento da 16,5 milioni che Leao sarà costretto a pagare allo Sporting per la rescissione unilaterale del 2018 prima di trasferirsi al Lille. Il nuovo proprietario del Chelsea, Todd Boehly, non sembra intenzionato ad accollarsi anche questo debito, da qui il raffreddamento della pista che conduce al miglior giocatore della scorsa Serie A.