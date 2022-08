Thiaw al Milan: iniziate le visite mediche, poi la firma

Intorno alle 9.30 Malick Thiaw è arrivato alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche. Il difensore centrale dello Schalke 04 oggi diventerà ufficialmente un giocatore del Milan. Tedesco, 21 anni, è costato sei milioni di euro alla squadra rossonera e andrà a rinforzare il reparto dei campioni d'Italia permettendo a Stefano Pioli maggiori rotazioni. Ieri era atterrato all'aeroporto di Linate, andando poi in hotel in attesa dell'intensa giornata di oggi.

Thiaw: ecco le tappe della giornata del difensore Dopo le visite mediche in clinica, Thiaw si sposterà al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva, quindi altra tappa verso Casa Milan dove dovrebbe firmare un contratto di cinque anni. Per Thiaw la prima convocazione non dovrebbe essere per niente banale: si tratterà infatti del derby con l'Inter di sabato prossimo.