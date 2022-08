Milan, stretta per Vranckx. Bakayoko ai saluti

Nove mesi dopo la rottura del crociato, Simon Kjaer è tornato a giocare una partita ufficiale con la maglia del Milan. Il percorso è stato lungo e difficile, ma dopo 272 giorni di attesa ha rimesso piede in campo nel pareggio di Reggio Emilia: «Dovevamo vincere, abbiamo fatto meglio di loro. Hanno giocato tutti dietro. Ogni squadra vuole battere i Campioni d’Italia, c’è mancato l'ultimo passaggio e la finalizzazione. Su quello dobbiamo lavorare», ha detto il centrale danese dopo lo 0-0 del suo Milan. «Il Sassuolo si è messo dietro e alla fine ha festeggiato per un punto. Sarà un campionato intenso e combattuto fino alla fine». Tornare ad assaggiare le sensazioni di una partita di campionato è stato speciale per il capitano della nazionale danese: «Ho lavorato tanto per quasi 9 mesi. Il calcio ti cambia in un secondo: ero al Pallone d'Oro, un sogno per me, e due giorni dopo mi sono rotto il crociato; dal terzo giorno ho ricominciato a lavorare e non ho mai avuto un orologio con me». Nel finale di gara a Reggio Emilia ha chiesto il cambio per non rischiare: «Sentivo tirare davanti e dietro e ho preso questa decisione per non stirarmi». Il Milan ha strappato un punto anche grazie al rigore parato da Maignan, e il ringraziamento è arrivato proprio da Giroud sui social: «Grazie Mike per questo punto importante».