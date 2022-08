Milan, accordo col Wolfsburg: tutto fatto per Vranckx

Tutto fatto per Vranckx al Milan. Dopo l'ultimo rilancio, il club rossonero ha raggiunto l'accordo col Wolfsburg sulla base di un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Per i campioni d'Italia in carica è prevista anche una percentuale su una possibile futura rivendita del centrocampista belga.