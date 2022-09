As: il Milan ha rifiutato 100 milioni per Leao

Per il Milan Leao è incedibile. D'altronde il portoghese stato nominato miglior giocatore della scorsa Serie A, avendo contribuito con gol e assist allo scudetto dei rossoneri. Stefano Pioli vuole ancora puntare sul 23enne di Almada, anche perché per il tecnico emiliano il giocatore ha ampi margini di miglioramento. Le giocate non gli mancano di certo, ma Leao può sicuramente diventare più letale in zona gol.

Milan, rifiutati 100 milioni per Leao

Proprio per questi motivi il Milan non ha alcuna intenzione di cedere Leao in questa sessione di mercato e, nelle ultime settimane, ha anche rifiutato una somma importante. Secondo As infatti, il Chelsea avrebbe recapitato un'offerta da 100 milioni di euro al club rossonero per l'esterno portoghese. La risposta dei campioni d'Italia non si è fatta attendere: Leao è incedibile e non si tocca.