"Milan fortemente interessato a Kiwior: lo Spezia chiede 15 milioni"

Aveva già impressionato un certo Robert Lewandowski negli allenamenti della Polonia in questi giorni di pausa riservata alle nazionali. Ora, anche il Milan sarebbe attratto - per la sessione di gennaio del calciomercato - dal difensore e mediano tuttofare dello Spezia Jakub Kiwior , secondo quanto riportato dal portale polacco 'Goal.pl'.

"Milan fortemente interessato a Kiwior dallo Spezia, che chiede 15 milioni"

Classe 2000, nativo di Tichy, è cresciuto nel settore giovanile del Belgio, fino al 2109, quando già la Juventus si interessa a lui per portarlo nella Primavera bianconera, senza tuttavia trovare l'accordo. Quindi, l'approdo nella massima serie slovacca: prima al Podbrezova (con cui retrocede) e poi al più blasonato Zilina. A portarlo in Italia è allora lo Spezia per 2 milioni e 200 mila euro, battendo la concorrenza del Torino. Secondo Goal.pl "il Milan chiede 15 milioni col 20% dell'incasso che andrebbe proprio allo Zilina. Cifra che potrebbe lievitare in caso di convocazione di Kiwior all'imminente Mondiale in Qatar".