"Il Milan darà l'assalto a Sander Berge a gennaio"

Da Sheffield: "Il Milan darà l'assalto a Berge a gennaio"

In realtà, dalle parti del South Yorkshire, si è già un passo avanti. Si dà già per assodato l'assalto del Diavolo al perno della zona nevralgica delle Blades ed è scattato l'allarme: "La squadra è impegnata nella difficile risalita in Premier League dopo la retrocessione in coda alla stagione 2020-2021 e non può permettersi di un giocatore di simile valore - scrive appunto lo 'Star' - a metà stagione". Preoccupazioni fondate, dal momento che la formazione allenata da Paul Heckingbottom è prima in classifica a 24 punti in 13 giornate in compagnia di Norwich City e Qpr.