"Milan su Broja? Il Chelsea non accetterà offerte per gennaio"

Chelsea, la risposta al Milan su Broja

Prodotto del settore giovanile dei Blues, il club londinese lo ha dato in prestito negli anni scorsi al Vitesse (in Olanda) e al Sothampton, prima di fare rientro alla base dove, tuttavia, non sta trovando grandissimo spazio. Attaccante con grandi doti fisici (190 centimetri d'altezza per 90 chilogrammi di peso), per Broja il Chelsea - sempre secondo quanto riportato dall'Evening Standard - non sarebbe intenzionato ad accettare pfferte per la sessione di gennaio.