Il Milan sorpassa tutti per Frattesi

Diavolo, Davide. Il Milan in vantaggio per Frattesi , così, quasi all’improvviso su assist di Tonali . Via Newcastle . Già, però a comandare le operazioni è sempre il Sassuolo: «La strada è ancora lunga». L’aplomb di Giovanni Carnevali , ad del club emiliano e direttore dell’orchestra di violini che suonano per il centrocampista della Nazionale, è quello di chi sa esattamente cosa fare e cosa non dire. «Ci sono momenti in cui non è facile raccontare cosa sta succedendo...». Non lo è, per carità, anche perché la questione per il suo gioiello, 23 anni e una valutazione di 40 milioni di euro, è cambiata in perfetta sincronia con l’ affare-Tonali . Un amico, un collega dell’Italia che chiamò il cambio della guardia tra milanesi: c’era l’ Inter in vantaggio, sembrava proprio in primissima fila, ma la storia s’è tinta di rossonero un po’ per le difficoltà legate a un mercato bloccato dalle uscite e un po’ per il grande incasso che il Milan si prepara a registrare con la cessione del suo regista. Carnevali , ieri, ha incontrato Manna , il ds della Juve , insieme con Beppe Riso , l’agente di Frattesi e per una casualità di mercato anche di Sandrino: s’è però parlato del primo centrocampista, di Davide. E all’uscita dalla sede milanese del Sassuolo, Riso ha anche svelato un retroscena a metà. «C’è una squadra in vantaggio sulle altre». Che sono Inter e Juve , dicevamo, e poi Roma, Napoli e Lazio . Che caos. Una confusione del Diavolo.

Stato di necessità

E allora, lo scatto del Milan. Inatteso fino a ieri, fino alle soglie dell’affondo del Newcastle per Tonali, ma se vogliamo dovuto: esce un pilastro del centrocampo, il regista, un talento di 23 anni sbocciato alla grande nelle ultime due stagioni, e l’idea (la necessità) successiva è piazzare un altro colpo in prospettiva. Una mezzala a tutto campo, un altro talento di 23 anni e anzi il centrocampista del momento che ha voglia e bisogno di fare il salto di categoria. Frattesi è di certo il centrocampista più corteggiato d’Italia e per altro ha rifiutato la Premier che Tonali invece ha scelto: è quei che vuole giocare. Dicevamo: lo vogliono l’Inter, la Juve, il Napoli, la Lazio, la Roma e il Milan. Che in queste ore, caldissime su due fronti, ha parlato con un uomo solo: Riso, agente di entrambi. E poi con Carnevali, ci mancherebbe. Che frena come da copione: «Sono tutti sullo stesso livello. Nessun club è in vantaggio». Non per Riso. Ma vabbè, soltanto un dettaglio.

Punto Sassuolo

Carnevali, giusto per completare il discorso relativo all’asse con la Roma, ieri ha incontrato in sede anche Filippo Missori, altro diciannovenne che segue il Sassuolo. , giusto per completare il discorso relativo all’asse con la, ieri ha incontrato in sede anche Cristian Volpato , il trequartista di 19 anni di proprietà del club giallorosso esattamente come il terzino destro, altro diciannovenne che segue il «Abbiamo incontrato Volpato perché ci interessa conoscere personalmente i ragazzi e capirne i valori umani. Mulattieri e Volpato ci interessano indipendentemente da Frattesi». Già, anche l’attaccante appena promosso in A con il Frosinone piace. Ed è di proprietà Inter. «A noi interessano i giovani». In genere, per strategia societaria, e anche nel caso specifico. «Sì, c’interessano sia i ragazzi della Juve sia di tutte le altre squadre ». Ma il suo titolo non cambia: Frattesi. «In questo periodo abbiamo fatto tanti incontri, con le società e con i procuratori. Non è una trattativa facile. Vediamo come si concluderà».

Il piano

Potrebbe non mancare molto, comunque. La stesura del finale - e dei contratti - potrebbe essere il passaggio successivo alla definizione della cessione di Tonali. Il piano è prevedibile: il Milan chiude con il Newcastle quella che passerà alla storia del club come la cessione più ricca e poi, senza neanche allontanarsi da Riso, potrebbe (dovrebbe) dare l’ultima pennellata all’affare-Frattesi. L’idea è questa e combacia con la necessità. E la concorrenza, per ora, non può che guardare. Lecitamente preoccupata.