Milan, per Musah garantisce Gattuso

«Lui sì che mi ricorda il primo Frank Kessie». Lui è Yunus Musah, classe novembre del 2002, registrato all’anagrafe di New York, infanzia e primi calci vissuti in Italia, al seguito dei genitori in quel di Castelfranco Veneto, perciò passaporto italiano, attualmente centrocampista di lotta più che di governo del Valencia e in viaggio verso il Milan del dopo Maldini. La somiglianza fisica con Kessie in effetti è documentata anche dalle foto, dalla folta capigliatura e dalle dimensioni della sagoma: 178 centimetri d’altezza per 71 kg. All’età di dieci anni, a seguito del trasferimento della famiglia, si ritrovò a Londra. E per coltivare la passione del calcio conosciuta dalle nostre parti, venne iscritto all’Accademy dell’Arsenal che è stata poi la sua più autentica scuola di vita e di calcio. Chi lo conosce bene, perché l’ha allenato di recente, gli ha tirato - per gioco - anche qualche scapaccione, gli ha parlato in italiano, lingua perfettamente conosciuta dall’interessato, è un esponente del Milan d’antan, Rino Gattuso, attualmente al sole di Marbella, località eletta a buen retiro, in attesa di qualche panchina d’autore (rinunciata quella del Verona) rispedendo al mittente, per ora, la ricca proposta proveniente dal calcio d’Arabia.