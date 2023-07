Milan, l'allarme di Pioli: "Tonali è una perdita grave, va sostituito"

Pioli sulla griglia scudetto e sul futuro di Ibrahimovic

Pioli parla poi della lotta per il titolo. "Gli avversari saranno i soliti, fare le griglie non spetta a me. Sarà un torneo difficile e combattuto. Voglio iniziare questa stagione con fiducia e positività . Calendario? Dobbiamo affrontare tutti gli avversari, dobbiamo sfruttare al meglio questi giorni che ci separano dall'inizio del campionato". Tornando ad Ibrahimovic, c'è la possibilità che lo svedese diventa il nuovo club manager: "A Milanello è sempre benvenuto, non deve nemmeno chiamare, non so cosa vorrà fare nel futuro e non so nemmeno la scelta che vorrà fare il club". Pioli sta lavorado da tecnico e manager "Non mi sento meno protetto", spiega il mister, "le sorti dell'allenatore sono sempre in mano al club. Cardinale l'ho sentito stamattina e ci ha motivato per questo inizio di stagione".