Milan, per la fascia proposto Danjuma

MILANO - Il desiderio di Pioli è noto, l’allenatore rossonero chiede più giocatori possibili entro la partenza per gli Stati Uniti dove affronterà amichevoli di lusso. La dirigenza del Milan proverà ad accontentarlo e sta lavorando su diversi fronti per concludere le operazioni. La trattativa con l’Az Alkmaar per Reijnders sta proseguendo, le parti sono in contatto costantemente per cercare una soluzione e trovare l’accordo per sbloccare l’operazione. Il centrocampista olandese anche ieri ha preso parte all’allenamento con la squadra (segnando anche un bel gol di sinistro) ma spera che Milan e Az Alkmaar possano trovare presto l’intesa. Il Milan nell’ultima proposta ha aggiunto diversi bonus, ma la verità è che gli olandesi vogliono un’offerta più alta e che si avvicini ai 25 milioni. Reijnders pure sta facendo la sua parte perché sta chiedendo al club di essere liberato, ma senza andare allo scontro, essendo legato da un contratto fino al 30 giugno 2027. Pioli aspetta il suo regista, l’uomo che fungerà da metronomo e che darà al centrocampo sostanza e qualità. Si respira sempre fiducia ma serve ancora tempo per concludere l’affare.

Un nome nuovo

Contemporaneamente il Milan tratta altri giocatori, in ruoli diversi. È stato proposto l’olandese Arnaut Danjuma, 26 anni del Villarreal. L’esterno sinistro, che può adattarsi all’occorrenza anche a destra, interessa ma solamente come operazione in prestito. È una classica opportunità di mercato che il Milan sarebbe disposto ad accogliere alle giuste condizioni. Danjuma era stato prestato a gennaio al Tottenham dove però non ha brillato e al termine dei sei mesi è tornato al Villarreal. Oltre al Milan ci sarebbe l’interessamento di altri due club, nello specifico sono sulle sue tracce l’Everton e il Feyenoord. Danjuma possiede il passaporto olandese dunque non andrebbe a rappresentare un ostacolo per l’ultima casella disponibile in casa rossonera per il tesseramento di un extracomunitario.

Attacco

Il rebus della punta continua a tenere banco. Le quotazioni di Morata e Scamacca sono calate, mentre sono stabili quelle di Taremi del Porto. L’attaccante iraniano resta tra gli obiettivi del club rossonero, dove ben presto dovranno fare una scelta. Il 31enne piace per la capacità di trovare la rete, un elemento di esperienza internazionale ma il Porto chiede 20 milioni di euro per il giocatore in scadenza tra una stagione.

Le uscite

Tra i giocatori più vicini alla partenza ci sono Ballo-Tourè e Matteo Gabbia. Il senegalese piace al Bologna ma soprattutto al Nizza. Mentre per il centrale italiano il Frosinone e il Genoa sono in forte pressing. Anche Messias è sulla lista dei partenti e il Torino ha avuto dei colloqui per portarlo in granata. L’esterno brasiliano ha solamente un anno di contratto con il Milan. Richieste dalla Turchia sia per Rebic che per Origi, ma i due attaccanti per ora le stanno respingendo.