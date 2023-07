Reijnders è del Milan: Pioli gli darà le chiavi del centrocampo

MILANO - Il Milan ha in pugno il quinto colpo dell’estate e ben presto diventerà ufficiale. Il club rossonero, grazie al lavoro ai fianchi della triade di mercato formata da Furlani, Moncada e D’Ottavio , è riuscito a strappare l’accordo verbale con l’ Az Alkmaar per Tijjani Reijnders . Le due società nella giornata di ieri hanno raggiunto l’intesa sulla cifra, dopo tre settimane intense di trattative, per il trasferimento del centrocampista olandese in Italia . Il Milan pagherà Reijnders circa 20 milioni di euro più bonus , frutto di un nuovo rilancio dei rossoneri e di una modifica della parte fissa. Infatti inizialmente il Milan era partito da 15 milioni più bonus, per salire man mano fino ai 20 con l’aggiunta di bonus, tra cui alcuni facilmente raggiungibili e altri un po' meno. Al giocatore andranno 1,7 milioni per quattro stagioni.

Pressing

Furlani e il team mercato hanno lavorato ai fianchi e dopo giorni di telefonate con il club olandese hanno finalmente ottenuto il sì. La conferma tra l’altro è arrivata direttamente dal dirigente dell’Az Alkmaar: «Le sensazioni sembrano molto più positive ora, sì», ha detto Max Huiberts, direttore sportivo degli olandesi, a Noordhollands Dagblad. Nella giornata di ieri fatti Reijnders ha saltato anche l’amichevole contro il Lech Poznan proprio per concentrarsi sulla definizione della trattativa: «Ha il permesso per parlare con il Milan. Se non l'ha già fatto...», ha aggiunto con un sorriso Huiberts. «Non è ancora finita, ma Reijnders sta andando. Il Milan dimostra che lo vuole davvero. L'ultima conversazione con il Milan è stata una bella conversazione, ora siamo vicini», ha concluso Huiberts con soddisfazione.

Solo Milan

In una trattativa così lunga e impegnativa, un ruolo fondamentale l’ha avuto soprattutto il giocatore. Reijnders infatti ha rinunciato ad una parte di soldi e questo ha permesso alle due squadre di avvicinarsi, inoltre ha messo da parte diverse proposte per coronare il sogno di vestire la maglia rossonera. Van Basten, Gullit, Rijkaard in passato hanno inaugurato la tradizione degli olandesi al Milan, e Reijnders non poteva farsi sfuggire l’occasione di giocare in una squadra che lo vuole mettere al centro del progetto. Ha avuto più di un contatto con Stefano Pioli che ha illustrato come vorrà giocare la prossima stagione e quale ruolo avrà in rossonero. L’allenatore milanista ha spinto tanto per avere il 24enne olandese prima della tournée in America perché ha chiesto di poter completare la squadra prima possibile. Ed è stato accontentato da Furlani che ha spinto sull’acceleratore nel weekend per preparare lo sbarco a Milano entro giovedì, quando la squadra giocherà la sua prima amichevole italiana contro il Lumezzane e poi il giorno dopo partirà per gli Stati Uniti.

Al centro del progetto

Reijnders sarà il metronomo del centrocampo milanista in attesa del rientro di Bennacer da un lungo infortunio. L’olandese potrà essere schierato sia in un centrocampo a tre che nel solito 4-2-3-1 utilizzato già negli anni passati dai rossoneri, ma sarà l’uomo che detterà i tempi e imposterà il gioco. Una funziona vitale per l’andamento della squadra, ed ecco perché il Milan ha forzato per concludere il suo acquisto. Il club milanista ora è al lavoro con i legali per completare tutto l’aspetto burocratico relativo al contratto del giocatore.