Il Milan cerca una punta: assalto a Ekitike, l’alternativa è Taremi

Il Milan entra nell’ultima settimana di mercato con il desiderio di rinforzare ancora la rosa ma con la strategia di attendere solo le migliori occasioni. La società di via Aldo Rossi sta valutando diversi profili per affiancare a Olivier Giroud un altro attaccante, ma devono coesistere due elementi fondamentali. Il primo riguarda le caratteristiche tecniche e il secondo l’aspetto economico. In avanti i rossoneri monitorano da mesi Hugo Ekitike , punta 21enne della nazionale francese in uscita dal Psg . I parigini vorrebbero monetizzare e hanno un discorso aperto con l’Eintracht Francoforte, così come il West Ham che ha chiesto un incontro con la dirigenza. Il Milan spera di prenderlo in prestito con diritto mentre il Psg vuole incassare soldi e punta ad una cessione a titolo definitivo, in alternativa potrebbe inserire l’obbligo di riscatto . Inoltre l’ingaggio di Ekitike sarebbe troppo elevato e il Milan per prenderlo dovrebbe ricevere una mano dai parigini, una contribuzione sul pagamento dello stipendio.

Milan, Taremi alternativa ad Ekitike

Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Mehdi Taremi, in Portogallo hanno nuovamente accostato l’attaccante del Porto ai rossoneri. Il Milan lo ha seguito per tanto tempo ma non ha affondato il colpo a causa delle richieste elevate del Porto. Almeno 20 milioni la richiesta, mentre per Taremi la soluzione Milan sarebbe ideale e accetterebbe il passaggio in Italia. Tra un anno il giocatore iraniano andrà in scadenza di contratto. Un gradino più indietro resta il nome di Luka Jovic, in uscita dalla Fiorentina, ma sia per l’ingaggio che per i costi dell’eventuale operazione, il Milan al momento non ha accelerato l’operazione. Ci sono altre soluzioni che nella sede milanista stanno valutando, anche profili giovani e in prestito.

Milan, tra rinnovi e partenze

Nel frattempo il Milan ha trovato l’accordo con Lorenzo Colombo per il rinnovo del contratto fino al 2027. Il giocatore prolungherà in queste ore e poi aspetterà la decisione del Milan. Se i rossoneri troveranno un altro attaccante, allora Colombo andrà in prestito al Monza per un anno. Altrimenti sarebbe il classe 2002 ad essere il terzo del reparto offensivo oltre Giroud e Okafor. Dalla Turchia sono convinti che arriverà una proposta importante per Rade Krunic e che il Milan potrebbe vacillare perché il centrocampista rossonero sarebbe felice di andare a giocare al Fenerbahce per guadagnare di più. Pioli però lo ha messo al centro del progetto e lo vuole trattenere, anzi, si sta ragionando anche su un possibile rinnovo se dovesse rimanere.

Origi e Saelemaekers in uscita dal Milan

Continuano ad allenarsi separatamente Divock Origi e Alexis Saelemaekers, in attesa di sbloccare la loro situazione. Per l’attaccante ex Liverpool si è fatto avanti lo Sheffield United, e un ritorno in Inghilterra sarebbe gradito, ma non ci sono le condizioni sulla formula che attualmente propone lo Sheffield. Per l’esterno belga invece c’è un dialogo aperto con il Real Betis, ma pure in questo caso si punta ad un prestito mentre il Milan preferirebbe monetizzare. Ha subito forti rallentamenti anche l’operazione Ballo-Tourè con il Werder Brema. L'attaccante serbo classe 2004, Marko Lazetic, invece va in prestito secco al Fortuna Sittard. Poche offerte per il difensore Mattia Caldara al suo ultimo anno di contratto con i rossoneri.