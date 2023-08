Milan, la pista Jovic si fa più calda: le cifre della possibile operazione

Si scalda la pista Milan per Luka Jovic. L’attaccante serbo, fuori dalla lista Uefa della Fiorentina (un segnale definitivo in tal senso da parte della società toscana), rappresenta infatti una concreta opportunità per i rossoneri, alla ricerca di un nuovo goleador in questa fase finale del calciomercato per rinfoltire la rosa degli attaccanti. E anche quella di ieri è stata una giornata importante in questo senso: le parti hanno approfondito i costi dell’operazione: ovvero 2,5 milioni di euro per il cartellino e un contratto di due anni (o 1+1) per il serbo, che solamente un anno fa ha sposato il progetto della Fiorentina per rilanciarsi in Italia.