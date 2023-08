Bologna-Milan 0-2: Giroud e Pulisic lanciano Pioli

Bologna-Milan, tabellino e statistiche

Giroud e Pulisic show

Pronti, via e il Bologna, dopo quaranta secondi, si rende subito pericoloso con Lykogiannis, che con un bolide dal limite dell'area, colpisce la traversa. Il Milan reagisce e dopo una bella discesa di Leao, si porta in vantaggio all'undicesimo. L'azione è confezionata da due dei nuovi acquisti: lungo lancio di Pulisic che taglia l'area rossoblu e trova sul secondo palo Rejinders, sponda per Giroud che arriva a rimorchio e insacca. Passano due minuti e Ndoye prova a rispondere, con una bella discesa solitaria, che si chiude con un tiro che si perde al lato. Altri sessanta secondi e Ferguson, con un tiro di controbalzo, sfiora il palo alla destra di Maignan. La gara si mantiene equilibrata e divertente, con continui capovolgimenti di fronte. Al 21' arriva il raddoppio del Milan: Pulisic scambia con Giroud e dal limite lascia partire un destro preciso che si insacca alle spalle di Skorupski. L'esterno statunitense e il centravanti francese sono i protagonisti assoluti del match: da una loro giocata in scioltezza arriva un'altra palla gol: assist di Pulisic e tiro al volo di Giroud, che Skorupski devia in corner. Il Bologna prova ad attaccare (pericoloso un tiro di Ferguson, respinto da Maignan), il Milan riparte (Skorupski esce a valanga con i piedi fuori area su Theo Hernandez).

Il Bologna ci prova, Leao sfiora la terza rete

Nell'intervallo una scena curiosa. Il Milan, probabilmente per il mancato funzionamento dei condizionatori all'interno degli spogliatoi, preferisce passare l'intervallo in campo, con Pioli che parla ai suoi dalla panchina. La ripresa inizia con Orsolini in campo al posto di Moro. L'esterno rossoblu prova subito a mettersi in evidenza con una serie di scatti e allunghi, ingaggiando duelli con i difensori rossoneri. I padroni di casa spingono e creano occasioni a ripetizione: prima Ndoye si invola sulla sinistra e davanti a Maignan calcia sul fondo; poi Aebischer (servito da Ferguson) si presenta davanti al portiere (seppur in posizione defilata) e calcia potente, trovando la risposta d'istinto di Maignan, infine Posch (con una girata ravvicinata) si lascia respingere la conclusione dal numero uno rossonero. Il caldo si fa sentire e i ritmi si abbassano. Motta inserisce El-Azzouzi per Dominguez, Pioli risponde con quattro cambi, inserendo Okafor, Pobega, Chuckwueze e Kalulu, per Giroud, Pulisic, Loftus Cheek e Calabria. I padroni di casa provano a spingere ma non sfondano. Entrano anche van Hooijdonk, Urbanski e Corazza per i padroni di casa e Kjaer per i rossoneri. Leao, in contropiede, colpisce un palo all'89', dopo aver messo a sedere mezza difesa del Bologna. E' l'ultima occasione della sfida. Il Milan batte il Bologna 2-0 e regala un'importante segnale a tutto il campionato.

