Milan, Pioli ironico: "Gatti ha fatto 22 falli, esistono le ammonizioni..."

Pioli: "Un ko che non ci toglie nulla"

Pioli nel post match ha aggiunto: "C'è delusione. Abbiamo fatto una buona partita sia in 11 che in 10. Si poteva stare più attenti in certe situazioni. Spiace perdere una partita così. Dopo il rosso a Thiaw ho scelto di mantenere lo stesso assetto difensivo, con la speranza che gli inserimenti di Musah e Renders e le sponde di Giroud ci permettessero di rimanere pericolosi. Ci aspettavamo Weah più presente su Leao. Bisognava riaprire maggiormente l'area con Reijnders e Musah. Sull'espulsione abbiamo commesso un'ingenuità individuale e di reparto. Lo 0-0 sarebbe stato più giusto per quello che si è visto. Thiaw doveva temporeggiare su Kean e il terzino doveva stringere di più. Jovic è entrato bene, la sua condizione sta migliorando. Okafor è un giocatore di maggiore profondità e movimento. È una sconfitta che non ci toglie nulla. La squadra è consapevole delle proprie qualità, sta facendo il cammino giusto".