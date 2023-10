Diretta Milan-Juve 0-0: ora LIVE la partita di oggi

21:20

34' - Occasione Juve

Bella verticale di Kostic per Rabiot che da posizione defilata risce a tirare e il pallone va di poco fuori.

21:18

32' - Fase di stallo

Partita che in questa fase si sta giocando per lo più a centrocampo con tanti contrasti

21:09

23' - Punizione per la Juve

Milik batte la punizione dalla trequarti. Palla che sbatte sulla barriera, sulla ribattuta c'è Kostic che al volo calcia e la mette di poco al lato.

21:01

14' - Miracolo di Szczesny

Leao sulla sinistra salta Gatti. Il portoghese la mette in mezzo per Giroud che riesce a calciare molto angolato ma Szczesny con un miracolo la mette in cuffia.

20:58

12' - Rabiot salva

Cross sul secondo palo di Leao epr Pulisic tutto solo sul secondo palo, Rabiot di testa spazza

20:52

6' - Ci prova Reijnders

Parte forte il Milan che pressa alto: Reijnders ci prova dalla distanz ama la palla va alta

20:45

1' - Inizia Milan-Juve

Inizia la sfida tra Juventus e Milan con il primo possesso per i bianconeri.

20:35

Giuntoli: "Siamo vicini a Fagioli"

Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn: "Un Milan-Juve a San Siro ha un sapore tutto speciale. Noi dobbiamo essere bravi ad analizzare le cose. dobbiamo essere asettici e pensare solo all'obiettivo Champions League. Fagioli? Ha fatto un errore e pagherà, ma gli siamo vicini nel suo percorso tecnico e speciale. Siamo una famiglia. Lui oggi è allo stadio ed è un segnale di vicinanza. A centrocampo dobbiamo ancora valutare ragazzi che dobbiamo vedere meglio. Se ci saranno occasioni giuste sul mercato le valuteremo"

20:25

Milan-Juve secondo il ct degli Stati Uniti

Prima della partita ha parlato anche il ct della nazionale statunitense Berhalter: "Per prima cosa è una partita incredibile, ci sono due grandi squadre che si affrontano. Avere 4 giocatori è un turning point importante per il calcio americano. La cosa importante è che i calciatori stiano ad alti livelli. Quando giochi gare così ti aiuta tanto nella tua crescita. Pulisic sta arrivando davvero a un gran livello al Milan. Come finisce? 2-2".

20:15

Szczesny su Fagioli: "Ha sbagliato ma va aiutato"

Szczesny ai microfoni di Dazn ha parlato del cazo scommesse: "Dispiace per Nico. Ha sbagliato e pagherà le conseguenze. è però il momento di pensare anche ai ragazzi malati di ludopatia". Qui le parole complete.

20:00

Iuliano parla di Allegri

Il grande ex della partita sarà Massimiliano Allegri. Così ha parlato di lui Mark Iuliano: "Penso sia giusto fargli i complimenti per quel che riguarda la gestione di queste situazioni. Per quel che riguarda le prestazioni invece penso che dobbiamo aspettare. La Juventus non sta giocando benissimo, ma c’è la voglia di fare bene. Non è facile tenere a bada un ambiente colpito così forte da diverso tempo". Leggi QUI le parole complete.

19:45

Il Milan arriva a San Siro

L'accoglienza per la squadra di Pioli arrivata a San Siro