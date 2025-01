Milan, Walker è ufficiale: il comunicato e il dettaglio sul numero di maglia

Dopo una lunga trattativa e l'infortunio di Emerson Royal che ha fatto saltare i piani per la sua cessione, il Milan chiude il primo acquisto della sessione invernale ufficializzando l'arrivo di Kyle Walker , Il terzino inglese arriva dal Manchester City con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni . Già completate le visite mediche di rito e la firma del contratto, con il club rossonero che ha condiviso il comunicato ufficiale e le prime parole di Walker per i suoi nuovi tifosi.

Milan, il comunicato ufficiale su Walker

"AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito - si legge nel comunicato -, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Kyle Andrew Walker dal Manchester City FC. Nato a Sheffield (Inghilterra) il 28 maggio 1990, Kyle cresce nel Settore Giovanile dello Sheffield Utd, per poi passare al Tottenham con cui debutta in Premier League nel marzo 2010. Nell’estate 2017 il trasferimento al Manchester City con cui colleziona 319 presenze, vincendo 17 trofei, tra cui 6 Premier League e la Champions League del 2023. Kyle, nel novembre 2011 debutta nella Nazionale inglese, con cui vanta 93 presenze. Walker indosserà la maglia rossonera numero 32“.

Walker, il numero di maglia e le parole di Abraham

E proprio sul numero di maglia, svela un dettaglio: "Ho scelto il numero 32 per David Beckham, un'icona nel nostro Paese". Fondamentale per la sua scelta di venire al Milan la presenza di Abraham: "Mi ha detto che sarei dovuto venire, mi ha aiutato a prendere una decisione. I fan qui sono incredibili, sentirli cantare, sentire il loro supporto significa tanto e sarà una grande spinta fino alla fine della stagione". Il terzino inglese è pronto a mettersi agli ordini di Sergio Conceiçao, ma non potrà essere presente per la sfida contro il Parma, necessitando ancora del permesso di lavoro. Sarà però a disposizione per il derby contro l'Inter.