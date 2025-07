Modric saluta il Real Madrid, lo aspetta il Milan: il messaggio è da brividi

“Questo non è un addio, è un arrivederci". Così Luka Modric ha salutato il Real Madrid dopo tredici anni. Il centrocampista croato è pronto a iniziare la sua prima avventura italiana, con la maglia del Milan . Su Instagram, Modric ha aggiunto: “La mia casa per 13 anni. La mia casa per sempre".

Modric, i numeri con il Real Madrid

Con il Real Madrid, Modric ha giocato 597 partite, ha segnato 43 gol e servito 95 assist vincendo quattro volte la Liga e sei volte la Champions League. A livello individuale con i Blancos ha vinto un Pallone d’Oro, il premio come miglior calciatore dell’anno e il riconoscimento “The Best Fifa Men’s Player” nel 2018. L'ultimo atto dell'esperienza da calciatore con il Real del classe 1985 si è consumato nel Mondiale per Club in semifinale contro il Psg: Modric è entrato al 64′.