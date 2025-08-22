Milan, arriva Boniface: le visite mediche saranno accurate

Tutto l’affare naturalmente è vincolato al superamento delle visite mediche che si terranno in queste ore. Gli esami medici saranno approfonditi, perché il Milan non vuole lasciare nulla al caso e prima di ufficializzare l’attaccante vuole essere certo di avere le giuste garanzie fisiche da Boniface . La sua cartella clinica è nota , nel 2019 e 2020 ha avuto due rotture del legamento crociato quando indossava la maglia del Bodo Glimt, ma superati quei due brutti stop, si è fermato poi per guai muscolari negli anni successivi, saltando però diverse partite anche con il Bayer Leverkusen.

Boniface, media gol altissima in Germania

Il punto debole del giocatore sono gli infortuni, perché dal punto di vista tecnico il Milan si è assicurato un attaccante che ha sempre fatto gol. Basti pensare che nell’esperienza in Germania ha la media realizzativa di un gol ogni due partite: 32 gol in 61 partite. E pure in una stagione difficile come quella appena trascorsa, Boniface ha segnato un gol ogni 126 minuti giocati. Dal punto di vista fisico ha avuto degli infortuni, ma è stato utilizzato da Xabi Alonso in 27 partite nell’ultima annata, mentre in quella in cui il Bayer ha vinto il titolo è stato messo in campo 34 volte, in cui ha segnato 21 gol e 10 assist (in tutte le competizioni). Importante ricordare anche che Boniface, qualora venisse convocato con la nazionale nigeriana per la Coppa d’Africa, perderebbe diversi giorni a cavallo tra dicembre e gennaio.

Milan, gli ultimi colpi sul mercato

Dopo l’acquisto del nigeriano il Milan farà valutazioni in base alle opportunità di mercato degli ultimi dieci giorni. Sia per un altro attaccante, ma anche per un difensore centrale aggiuntivo. Sarebbero altri due innesti per concedere al tecnico Massimiliano Allegri di avere una rosa ancora più competitiva.