Milan, arriva Boniface: le visite mediche saranno accurate

Il Milan ha chiuso l’ottavo colpo della campagna acquisti estiva. L’ultimo tassello del mosaico rossonero è Victor Boniface, attaccante 25enne nigeriano, che in queste ore sbarcherà a Milano per sostenere le visite mediche. Nel pomeriggio di ieri il direttore sportivo Igli Tare ha trovato l’accordo economico con gli agenti della punta per un anno di contratto più quattro se a giugno dovesse essere riscattato. Infatti il Milan con la formula intavolata con il Bayer Leverkusen avrà la possibilità di “provare” Boniface per un anno e decidere a fine stagione se realizzare l’investimento oppure lasciarlo andare. Con il club tedesco il Diavolo si è accordato sulla base si un prestito oneroso da 5 milioni di euro, e un diritto di riscatto a 24 milioni. Un affare a basso rischio economico.
Il Milan piomba su Boniface. E Leao approva
E pensare che Tare ci aveva già provato per Boniface nel mese di giugno, ma il club tedesco aveva chiesto circa 50 milioni di euro. Così il Milan ha pensato di lavorare su Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund, come aveva confermato il dirigente ex Lazio prima della gara di Coppa Italia contro il Bari. Ma per entrambe le operazioni ci sono state richieste economiche molto alte sia dei club che dei giocatori stessi. E nello specifico per l’attaccante della Juve l’ingaggio è sempre stato un grosso ostacolo. Poi il Bayer Leverkusen ha improvvisamente aperto alla formula del prestito con diritto e il Milan non ha perso tempo, afferrando l’opportunità al volo e concludendo immediatamente l’operazione con i tedeschi. Un’azione rapida e concreta da parte del direttore sportivo albanese che fin dal suo arrivo a Milano aveva inserito il nigeriano in una short list di attaccanti. Anche Rafa Leao, futuro compagno di squadra di Boniface, in una piattaforma online ha approvato il colpo: «È il tipo di giocatore che mi piace», ha detto rispondendo ad un tifoso.
Milan, servono garanzie fisiche su Boniface
Tutto l’affare naturalmente è vincolato al superamento delle visite mediche che si terranno in queste ore. Gli esami medici saranno approfonditi, perché il Milan non vuole lasciare nulla al caso e prima di ufficializzare l’attaccante vuole essere certo di avere le giuste garanzie fisiche da Boniface. La sua cartella clinica è nota, nel 2019 e 2020 ha avuto due rotture del legamento crociato quando indossava la maglia del Bodo Glimt, ma superati quei due brutti stop, si è fermato poi per guai muscolari negli anni successivi, saltando però diverse partite anche con il Bayer Leverkusen.
Boniface, media gol altissima in Germania
Il punto debole del giocatore sono gli infortuni, perché dal punto di vista tecnico il Milan si è assicurato un attaccante che ha sempre fatto gol. Basti pensare che nell’esperienza in Germania ha la media realizzativa di un gol ogni due partite: 32 gol in 61 partite. E pure in una stagione difficile come quella appena trascorsa, Boniface ha segnato un gol ogni 126 minuti giocati. Dal punto di vista fisico ha avuto degli infortuni, ma è stato utilizzato da Xabi Alonso in 27 partite nell’ultima annata, mentre in quella in cui il Bayer ha vinto il titolo è stato messo in campo 34 volte, in cui ha segnato 21 gol e 10 assist (in tutte le competizioni). Importante ricordare anche che Boniface, qualora venisse convocato con la nazionale nigeriana per la Coppa d’Africa, perderebbe diversi giorni a cavallo tra dicembre e gennaio.
Milan, gli ultimi colpi sul mercato
Dopo l’acquisto del nigeriano il Milan farà valutazioni in base alle opportunità di mercato degli ultimi dieci giorni. Sia per un altro attaccante, ma anche per un difensore centrale aggiuntivo. Sarebbero altri due innesti per concedere al tecnico Massimiliano Allegri di avere una rosa ancora più competitiva.
