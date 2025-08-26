Boniface svela la verità sugli infortuni che hanno fatto saltare il suo trasferimento al Milan

Milan, la verità di Boniface

"Il trasferimento non è andato a buon fine a causa dei miei infortuni passati. Ho avuto due volte un infortunio al ginocchio destro, ed è una cosa che mi porto dietro da molto tempo. A un certo punto ho mollato. Quando gli altri giocavano a calcio, io stavo solo lavorando per rientrare. Dopo il mio secondo infortunio al legamento crociato anteriore, non volevo nemmeno più giocare a causa del dolore del primo e di quello che ho passato durante il secondo. In quel periodo ho anche perso mia madre”, le parole di Boniface. Il Milan ha interrotto la trattativa e adesso punta con decisione Harder dello Sporting Lisbona.