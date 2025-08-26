Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Boniface svela la verità sugli infortuni che hanno fatto saltare il suo trasferimento al Milan

Dopo lo sfogo social, l’attaccante del Bayer Leverkusen torna a parlare delle visite mediche non superate in Italia
2 min

Boniface torna sul mancato trasferimento al Milan. Dopo lo sfogo social, in cui ha dato a tutti del "pagliaccio", l’attaccante del Bayer Leverkusen ha parlato durante una diretta su Twitch svelando i dettagli di ciò che accaduto nella sua breve parentesi in Italia e prendendosi in parte “la colpa” dell’affare saltato.    

Milan, la verità di Boniface

"Il trasferimento non è andato a buon fine a causa dei miei infortuni passati. Ho avuto due volte un infortunio al ginocchio destro, ed è una cosa che mi porto dietro da molto tempo. A un certo punto ho mollato. Quando gli altri giocavano a calcio, io stavo solo lavorando per rientrare. Dopo il mio secondo infortunio al legamento crociato anteriore, non volevo nemmeno più giocare a causa del dolore del primo e di quello che ho passato durante il secondo. In quel periodo ho anche perso mia madre, le parole di Boniface. Il Milan ha interrotto la trattativa e adesso punta con decisione Harder dello Sporting Lisbona.  

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Milan

Da non perdere

Lo sfogo di BonifaceMilan, ci siamo per Harder