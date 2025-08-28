Milan, salta Harder: adesso spunta Nkunku e c'è anche Dovbyk

MILANO - Vlahovic complicato, Rabiot pure: le richieste esplicite di Massimiliano Allegri sul mercato, a meno di sorprese, difficilmente verranno accontentate. E neanche le porte girevoli di Casa Milan hanno dato una mano al tecnico. Le papabili nuove punte rossonere, quando sembra che stiano per varcare finalmente la soglia d'ingresso al mondo Milan, si ritrovano indietro, al punto di partenza. E se c'era la speranza di vedere comparire sull'uscio la figura di Vlahovic, beh, sarà disattesa. C'è chi si ritira per sua volontà, chi viene fermato dagli addetti, chi aspetta il suo turno. Giorgio Furlani e Igli Tare sono all’ingresso a fare le loro valutazioni tra le opzioni Nkunku, Dovbyk e altri avventurieri. E il tempo stringe.