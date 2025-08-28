Nkunku a un passo dal Milan. Sfuma lo scambio Gimenez-Dovbyk

Nkunku al Milan, affare ai dettagli con il Chelsea

Nkunku a un passo dal Milan. Intesa di massima con il Chelsea per il trasferimento a titolo definitivo dell'ex Lipsia, che consentirà ai Blues di incassare una cifra pari a 42 milioni di euro, tra base fissa e bonus. Il giocatore, dal canto suo, ha già detto sì ad un contratto di quattro anni. Nkunku, che ha collezionato 62 presenze, 18 gol e 5 assist all'ombra di Stamford Bridge, non rappresenta certo la prima scelta per il Milan, reduce dalle trattative per Boniface del Bayer Leverkusen e Harder dello Sporting. L'ultima idea portava ad Artem Dovbyk, complici i problemi per Dusan Vlahovic della Juve, con la Roma propensa ad accettare lo scambio con Gimenez messo sul piatto da Igli Tare. Ad opporsi a tale soluzione, però, è stato l'entourage dell'attaccante messicano.