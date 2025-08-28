Nkunku a un passo dal Milan. Sfuma lo scambio Gimenez-Dovbyk

Christopher Nkunku si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Affare ai dettagli con il Chelsea, club che detiene il cartellino dell'attaccante classe '97, ormai fuori dal progetto tecnico di Enzo Maresca. Un'operazione nata nelle ultime ore, dopo aver visto sfumare la trattativa per Harder dello Sporting Lisbona e l'ultimo tentativo per arrivare ad Artem Dovbyk della Roma.
Nkunku al Milan, affare ai dettagli con il Chelsea
Nkunku a un passo dal Milan. Intesa di massima con il Chelsea per il trasferimento a titolo definitivo dell'ex Lipsia, che consentirà ai Blues di incassare una cifra pari a 42 milioni di euro, tra base fissa e bonus. Il giocatore, dal canto suo, ha già detto sì ad un contratto di quattro anni. Nkunku, che ha collezionato 62 presenze, 18 gol e 5 assist all'ombra di Stamford Bridge, non rappresenta certo la prima scelta per il Milan, reduce dalle trattative per Boniface del Bayer Leverkusen e Harder dello Sporting. L'ultima idea portava ad Artem Dovbyk, complici i problemi per Dusan Vlahovic della Juve, con la Roma propensa ad accettare lo scambio con Gimenez messo sul piatto da Igli Tare. Ad opporsi a tale soluzione, però, è stato l'entourage dell'attaccante messicano.