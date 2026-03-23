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Milan, Modric rinnovo in bilico. Dalla Spagna: "Sta riflettendo"

Il croato non ha ancora deciso se continuare la sua carriera in rossonero: i dettagli
2 min
TagsModricMilan

Il futuro è tutto da decifrare. Il Pallone d’Oro esposto ora al museo di Casa Milan può essere interpretato in due modi: come un segnale di continuità nel progetto rossonero oppure come un gesto simbolico di addio.  Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, Luka Modric - che a settembre compirà 41 anni – non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro per la prossima stagione.  Il Milan sarebbe entusiasta di poter proseguire con lui anche per un altro anno: il croato finora ha saltato una sola gara di campionato e rimane un punto di riferimento importante nello scacchiere di Allegri.

Modric, missione Mondiali 

Ma l’ex Real Madrid non ha ancora comunicato le sue intenzioni. Quando firmò con i rossoneri, Modric aveva dichiarato che il suo unico grande traguardo era arrivare in condizioni ottimali ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti. Sul capitolo successivo alla rassegna iridata, invece, continua a riflettere.  Va ricordato inoltre che, accettando di trasferirsi a Milan, il centrocampista ha voluto fortemente restare in rossonero nonostante una riduzione d’ingaggio molto significativa: dai circa 5 milioni netti percepiti nell’ultima stagione al Real è passato a una cifra lorda compresa tra 2,5 e 3 milioni. 

 

 

 

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