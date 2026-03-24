Pulisic allontana le voci di mercato: "Futuro? Sto bene al Milan, i rumors..."
"Le voci di mercato? Sono soprattutto gli altri a parlarmene e a chiedermi di cosa si tratta, e io rispondo: non ho visto nulla. Non lo so davvero". Intervistato da 'Men's Journal' in vista delle prossime amichevoli degli Usa contro Belgio e Portogallo, Christian Pulisic assicura di essere assolutamente distratto dai rumors sul suo futuro. "Penso che ci sia sempre un momento e un contesto giusto per queste cose - sottolinea l'ex Chelsea e Borussia Dortmund, al Milan dall'estate 2023 -. Di solito non è quando sono nel pieno della stagione e sto giocando delle partite. Non sto parlando con il mio agente di club o trasferimenti".
Pulisic: "Sto bene al Milan, ma se ci saranno delle opzioni..."
"Le voci di mercato - sottolinea lo staunitense classe 1998 - non mi toccano più di tanto, per cui non mi condizionano affatto. Quando arriverà il momento di parlarne e ci saranno delle opzioni, certo, ma al momento non è quello su cui sono concentrato. Adesso sto bene dove sono, mi trovo bene al Milan, per cui cerco solo di restare focalizzato su questo il più possibile", assicura il 27enne trequartista statunitense dei rossoneri.