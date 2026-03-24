Pulisic allontana le voci di mercato: "Futuro? Sto bene al Milan, i rumors..."

"Le voci di mercato? Sono soprattutto gli altri a parlarmene e a chiedermi di cosa si tratta, e io rispondo: non ho visto nulla. Non lo so davvero". Intervistato da 'Men's Journal' in vista delle prossime amichevoli degli Usa contro Belgio e Portogallo, Christian Pulisic assicura di essere assolutamente distratto dai rumors sul suo futuro. "Penso che ci sia sempre un momento e un contesto giusto per queste cose - sottolinea l'ex Chelsea e Borussia Dortmund, al Milan dall'estate 2023 -. Di solito non è quando sono nel pieno della stagione e sto giocando delle partite. Non sto parlando con il mio agente di club o trasferimenti".