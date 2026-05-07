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Milan, per l’attacco si punta su Sorloth: quanto chiede l’Atletico Madrid

Il primo obiettivo dei rossoneri è rinforzare il reparto offensivo: le mosse
Antonello Gioia
3 min
TagsMilanMercato

MILANO - L' eliminazione dell'Atletico Madrid dalla Champions League, unita al fatto che i Colchoneros non hanno già da tempo più nulla da chiedere al campionato essendo saldamente nei primi quattro posti e parecchio lontani dal Barcellona capolista, comporterà un'accelerazione sulle valutazioni interne in vista del prossimo mercato estivo. Il calcio italiano, in particolare, terrà d'occhio quelle relative a Sorloth, attaccante norvegese classe 1995.

 

 

I numeri di Sorloth

Simeone, in questa stagione, lo ha spesso utilizzato - è accaduto in entrambe le semifinali contro l'Arsenal - da attaccante di riserva del duo Alvarez-Griezmann, ma il norvegese è comunque riuscito a mettere a segno 19 gol in 50 presenze complessive tra tutte le competizioni. Solo che, per l'anno prossimo, vorrebbe trovare più spazio e più minutaggio.

Sorloth, quanto chiede l'Atletico Madrid?

Il Milan - e in Italia anche la Juve - sarebbe pronto ad offrirglielo. Naturalmente, molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League, ma i rossoneri seguono Sorloth sin da febbraio, cioè da quando è sfumato l'affare Mateta, avendo trovato in lui un profilo in linea con le richieste di Allegri: forte fisicamente (è alto 1,95 metri), 9 d'area di rigore, buon fiuto del gol, capace di legare bene dal punto di vista tecnico con la squadra. Il costo non è basso: l'Atletico chiede almeno 25 milioni di euro per un ragazzo che compirà 31 anni a dicembre. Ma il pressing dell'entourage per una partenza è destinato ad aumentare.

 

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