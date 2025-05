Liga, Sorloth da record: quattro gol in mezz'ora per il poker dell'Atletico

Atletico-Real Socieda 4-0: cronaca, tabellino e statistiche

Villarreal da Champions, 10 e lode Valencia, agonia Siviglia

Negli altri match in programma, decimo risultato positivo consecutivo per il Valencia di Carlos Coberàn, novello Ranieri, che con il 3-0 sul Getafe risale dalla zona retrocessione alle soglie dei quartieri nobili della classifica. Percorso inverso per il Siviglia, sconfitto 3-2 a Vigo dal Celta e che resta nella parte caldissima della classifica. In zona Champions invece, successo pesante del Villarreal, che passa sul campo del Getafe e aggancia l'Athletic, mentre il Maiorca resta in corsa per l'Europa grazie al 2-1 sul Valladolid.

Liga, tutti i risultati