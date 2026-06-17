Dalla Germania: "Milan, che guaio: salta l'arrivo di Krosche in rossonero"

MILANO - Clamoroso in casa Milan: Markus Krosche non sarà il nuovo direttore tecnico dei rossoneri. Il dirigente tedesco, attualmente sotto contratto con l’Eintracht Francoforte e individuato dal Diavolo come il profilo ideale per la gestione dell’area sportiva, preferirebbe proseguire la sua avventura con le 'Aquile' alle quali è legato fino al 2028 declinando così l'importante proposta arrivata da Milano. Lo riportano i principali media teutonici: la 'Bild', 'Kicker' e Sky Sport Germania.