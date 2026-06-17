Dalla Germania: "Milan, che guaio: salta l'arrivo di Krosche in rossonero"
MILANO - Clamoroso in casa Milan: Markus Krosche non sarà il nuovo direttore tecnico dei rossoneri. Il dirigente tedesco, attualmente sotto contratto con l’Eintracht Francoforte e individuato dal Diavolo come il profilo ideale per la gestione dell’area sportiva, preferirebbe proseguire la sua avventura con le 'Aquile' alle quali è legato fino al 2028 declinando così l'importante proposta arrivata da Milano. Lo riportano i principali media teutonici: la 'Bild', 'Kicker' e Sky Sport Germania.
Milan, Krosche resta all'Eintracht: come cambiano le strategie del club rossonero
La bruscata frenata nella trattativa con Krosche complica e non poco i piani del Milan che, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim come nuovo allenatore per il dopo Allegri, dovrà ora ributtarsi a capofitto sul mercato dirigenti con l'obiettivo di cercare il profilo ideale a cui affidare la gestione dell'area sportiva e affiancarlo all'ex Manchester United per costruire la squadra in vista della prossima stagione.
Il nome più gettonato al momento dopo la fumata nera con Krosche? Devin Ozek, direttore sportivo fresco di separazione - a maggio - con il Fenerbahce e da mesi sul taccuino del club rossonero.