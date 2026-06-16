Ecco il nuovo organigramma del Milan: a Krosche il progetto tecnico. Tutto quello che c’è da sapere

MILANO - Con l’ingaggio di Ruben Amorim il Milan ha cominciato a riempire le caselle vuote, ma ora dovrà correre per occupare tutti gli altri posti vacanti dell’organigramma societario. L’idea di della proprietà americana è prendere Markus Krösche dall’Eintracht Francoforte nel ruolo di Head of Football per affidargli tutto il progetto tecnico. C’è già un accordo di massima tra le parti, un’intesa verbale sulle cifre e su come andrà ricostruita la squadra rossonera, tanto che Krösche ha già avuto anche contatti con Ruben Amorim.

Krosche, l'ultimo ostacolo

Ma c’è ancora un ostacolo da superare, ovvero la volontà della società tedesca. Infatti Krösche è legato ancora da due anni di contatto e per liberarlo servirà un indennizzo di almeno 7,5 milioni. Intanto il presidente dall’Eintracht è intervenuto alla Bild con dichiarazioni perentorie: «Da parte del Milan non c’è stato nessuno che ci abbia contattato riguardo a Krösche», ha affermato Mathias Beck. «E noi, come comitato esecutivo dell’Eintracht, dopo esserci confrontati con Krösche, non abbiamo alcun segnale che faccia pensare che voglia lasciare l’Eintracht prima della scadenza del suo contratto nel 2028».

Krösche tentato dal progetto Milan

Tuttavia Krösche sarebbe tentato di prendere il controllo del progetto rossonero. Insieme a lui arriverebbe uno dei collaboratori più stretti, ovvero il 36enne tedesco Timmo Hardung, che in Italia potrebbe ricoprire il ruolo di ds, andando così a riempire un’altra casella. Pronto invece alla promozione Bobby Gardiner come capo scouting, fino a oggi recruitment analyst, figura che lavora con il club rossonero sin dal 2019. Resta da definire il ruolo di ad e, secondo indiscrezioni, c’è chi vorrebbe promuovere Massimo Calvelli, già operativo nella rivoluzione estiva di quest’anno.