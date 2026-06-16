Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 16 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ecco il nuovo organigramma del Milan: a Krosche il progetto tecnico. Tutto quello che c’è da sapere

Dal tecnico alle figure chiamate a riorganizzare l'assetto societario. Le scelte di Cardinale e Ibrahimovic
Antonio Vitiello
3 min
TagsMilanAmorinKrosche
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Con l’ingaggio di Ruben Amorim il Milan ha cominciato a riempire le caselle vuote, ma ora dovrà correre per occupare tutti gli altri posti vacanti dell’organigramma societario. L’idea di della proprietà americana è prendere Markus Krösche dall’Eintracht Francoforte nel ruolo di Head of Football per affidargli tutto il progetto tecnico. C’è già un accordo di massima tra le parti, un’intesa verbale sulle cifre e su come andrà ricostruita la squadra rossonera, tanto che Krösche ha già avuto anche contatti con Ruben Amorim.

 

 

Krosche, l'ultimo ostacolo

Ma c’è ancora un ostacolo da superare, ovvero la volontà della società tedesca. Infatti Krösche è legato ancora da due anni di contatto e per liberarlo servirà un indennizzo di almeno 7,5 milioni. Intanto il presidente dall’Eintracht è intervenuto alla Bild con dichiarazioni perentorie: «Da parte del Milan non c’è stato nessuno che ci abbia contattato riguardo a Krösche», ha affermato Mathias Beck. «E noi, come comitato esecutivo dell’Eintracht, dopo esserci confrontati con Krösche, non abbiamo alcun segnale che faccia pensare che voglia lasciare l’Eintracht prima della scadenza del suo contratto nel 2028».

Krösche tentato dal progetto Milan

Tuttavia Krösche sarebbe tentato di prendere il controllo del progetto rossonero. Insieme a lui arriverebbe uno dei collaboratori più stretti, ovvero il 36enne tedesco Timmo Hardung, che in Italia potrebbe ricoprire il ruolo di ds, andando così a riempire un’altra casella. Pronto invece alla promozione Bobby Gardiner come capo scouting, fino a oggi recruitment analyst, figura che lavora con il club rossonero sin dal 2019. Resta da definire il ruolo di ad e, secondo indiscrezioni, c’è chi vorrebbe promuovere Massimo Calvelli, già operativo nella rivoluzione estiva di quest’anno.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Gerry Da VinciIbrahimovic e Cardinale alla Casa Bianca

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS