Ibrahimovic e Cardinale alla Casa Bianca, i tifosi del Milan perdono la pazienza: quanta rabbia sui social

MILANO - Il futuro del Milan resta un rebus dopo il repulisti effettuato da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic , con il nodo panchina ancora da sciogliere ( in pole c'è ora il portoghese Ruben Amorim ) così come da assegnare c'è anche l'incarico di direttore sportivo. Nel frattempo il patron rossonero e il suo braccio destro sono stati ospiti di Donald Trump alla Casa Bianca , scatenando l'ira dei tifosi che aspettano invece novità sul fronte societario e dell'allenatore.

Cardinale e Ibrahimovic alla Casa Bianca da Trump

È successo nella serata di ieri (sabato 14 giugno) a Washington, dove Cardinale e Ibrahimovic hanno preso parte alle celebrazioni per gli 80 anni del presidente degli Stati Uniti. Come mostrato dalle immagini delle tv americane, i due dirigenti erano in prima fila alla Casa Bianca per assistere allo spettacolo di arti marziali miste dells Ufc organizzato da Trump nel giardino della sua residenza per festeggiare il suo compleanno e il raggiunto accordo di pace tra con l'Iran.

L'ira dei tifosi del Milan sui social: "Vergogna"

La scena non è piaciuta ai tifosi del Milan, che sui social hanno sfogato la loro rabbia e la loro frustrazione per l'incertezza che nel frattempo regna in casa rossonera, causa del "no" di Ralph Rangnick (che ha rinnovato il suo contratto da ct con l'Austria) e dalla quale deriva anche la voglia di fuga che sta 'contagiando' i giocatori della rosa. "Vergogna" è il coro unanime tra i commenti, dove viene particolarmente criticato Ibrahimovic che in questi giorni segue i Mondiali da opinionista tv.