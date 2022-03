Denis: "De Laurentiis, fai il colpaccio: porta Dybala a Napoli"

German Denis non ha dimenticato il Napoli

Nel lungo passato italiano del 'Tanque' c’è però anche l’intenso biennio trascorso nel Napoli, tra il 2008 e il 2010, con 13 gol realizzati in due stagioni molto significative per il club del presidente De Laurentiis, tornato in A appena due anni prima e che proprio in quegli anni tornò a respirare aria d’Europa con la qualificazione per l’Intertoto sotto la gestione di Edy Reja.

Denis: "Dybala è da Napoli. Scudetto possibile"

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli Denis si è sbilanciato su uno dei temi del momento, il divorzio tra Paulo Dybala e la Juventus, consigliando caldamente allo stesso De Laurentiis di provare ad ingaggiare la Joya a parametro zero: “A De Laurentiis dico di fare questo colpaccio di mercato e di acquistarlo” il parere di Denis, che ha poi ovviamente preso posizione anche nella lotta scudetto: "Faccio il tifo per il Napoli, avere uno stadio come il Maradona che sostiene è straordinario, sembra di avere un compagno in più in campo. È una stagione strana visto che Inter e Juventus stanno facendo fatica, bisogna approfittarne".