Januzaj e le voci sul Napoli: "Non ho parlato con Mertens"

Da talento predestinato del Manchester United a, per il momento, campione inespresso. A 27 anni Adnan Januzaj sembra aver raggiunto la piena maturità in Spagna, dove milita da quattro stagioni con la Real Sociedad .

Dal Manchester United alla Real Sociedad: la carriera di Adnan Januzaj

Il fantasista belga, cresciuto a Old Trafford ispirandosi a Cristiano Ronaldo, potrebbe trasformarsi in un uomo mercato nella prossima estate, in virtù della scadenza del contratto con il club basco, fissata il prossimo 30 giugno, e dalla volontà di tornare a misurarsi in un club più competitivo dopo l’esperienza da giovanissimo con i Red Devils.

Januzaj, l'ennesimo talento della scuderia Raiola

Intervistato nel ritiro della nazionale belga che, già qualifcata per il Mondiale, sarà impegnata nelle amichevoli contro Irlanda e Burkina Faso, Januzaj ha parlato del proprio rapporto con l’agente Mino Raiola, dribblando però ogni riferimento al mercato che verrà: “Conosco Mino da molto tempo, ma per il momento non abbiamo avuto modo di parlare di futuro per tutte le cose che sono successe… Lavoro con lui da un paio d’anni, è un manager molto esigente”.