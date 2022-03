Mertens, balli al Colosseo e baci con Kat: il "rave" scatenato sui social. Video

Una meritata domenica di riposo, per Dries Mertens, che ha deciso di trascorrerla a Roma insieme alla sua famiglia. Reduce dal successo del Maradona contro l'Udinese, l'attaccante del Napoli ha approfittato del sole splendente e del clima primaverile per una veloce fuga nella Capitale, dove ha fatto il turista insieme alla moglie. È stata proprio Kat Kerkhofs a condividere foto e video sui social: la coppia si è scattata alcuni selfie romantici all'ombra del Colosseo scambiandosi anche qualche bacio. "Ottimo, ho un altro ragazzo a cui piace farmi aspettare", ha scritto nella didascalia la showgirl, incinta di baby Ciro. Mertens si è poi scatenato in un ballo sfrenato: "Family rave", si legge in una divertente storia pubblicata su Instagram.