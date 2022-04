"Arsenal, occhi sulla Serie A: Osimhen e Lautaro visionati in continuazione"

Sei vittorie nelle ultime sette partite in Premier League: con questo entusiasmante ruolino di marcia, l'Arsenal ha scalato le posizioni in classifica sino a rinsaldarsi in quarta posizione. Tra i motivi della risalita, l'impiego a metà campo, da parte di Mikel Arteta, di Thomas Partey, entrato finalmente nel vivo del gioco dei Gunners e, paradossalmente, la cessione dello scontento Pierre-Emerick Aubameyang, volato a Barcellona.