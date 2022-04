Milik vuole restare al Marsiglia: "Con le italiane non si gioca in Champions"

La Serie A era già pronta a riaccoglierlo in Italia, ma l’ex attaccante del Napoli Arkadiusz Milik , prossimo alla scadenza di contratto, ha già le idee chiare: vuole restare al Marsiglia per vincere la Champions League .

Milik ha preso la sua decisione: vuole restare al Marsiglia

Il centravanti polacco, in prestito al club francese dal gennaio 2021 (con obbligo di riscatto intorno agli 8 milioni di euro), ha di recente rilasciato un’intervista a 'Onze Mondial' in cui ha rivelato la sua intenzione di proseguire la sua carriera con la formazione di Jorge Sampaoli: “Il mio obiettivo è quello di giocare in Champions League con la maglia del Marsiglia. Non posso dire che siamo vicini a raggiungerlo perché la classifica è molto serrata, ma è quello che desidera tutta la squadra. Mi piace stare qui – ha continuato l’attaccante – e quando mi hanno chiamato ho deciso subito di trasferirmi per dimostrare le mie qualità”.

Juventus e Torino fuori dalla corsa per l'ex Napoli

Eppure in Italia, a giudicare dai tempi di gioco ridotti di questa stagione rispetto alla scorsa, la stampa nostrana aveva già iniziato a cucirgli addosso altre casacche. Dall’interesse dei club piemontesi di Juve e Torino, fino a quello del Siviglia e dell’Atletico Madrid. Ma l’amore di Milik è corrisposto e il presidente del club Pablo Longoria non lo ha mai tenuto nascosto: già lo scorso dicembre sulle colonne de 'L’Equipe', aveva assicurato che il classe ‘94 sarebbe stato trasferito definitivamente a partire dalla prossima estate.