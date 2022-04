Kvaratskhelia, il Messi georgiano pronto a far sognare Napoli

Dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha lasciato il Rubin Kazan per tornare temporaneamente nella sua Georgia. In queste settimane, infatti, se lo sta coccolando la Dinamo Batumi , balzata in vetta alla classifica: due partite, due vittorie con Khvicha Kvaratskhelia , trequartista o attaccante esterno classe 2001, che non a caso porta in dote il soprannome di "Messi della Georgia". E' lui la futura stella del Napoli .

Napoli, Kvaratskhelia: il "Messi della Georgia" dal repertorio infinito

Il suo repertorio sembra non aver fine. Quello mostrato nella Russian Premier League parla di destro micidiale, sia di potenza che precisione, con deliziose conclusioni a giro. Poi elevazione, velocità dribbling e finte di ogni genere. Ne ha una preferita, peò, che ripete in continuazione: con un piede accarezza la palla ruotando il ginocchio e portandosela avanti col tacco, gesto tecnico con cui ha "mandato al bar" un difensore dopo l'altro. E poi tunnel, accelerazioni, per fino gol in acrobazia, che per lo spettacolo non guastano mai. Ovviamente è ambidestro, usa entrambi i piedi con estrema facilità.

I tifosi del Napoli sognano: Kvaratskhelia ha tutto del top player

Insomma, tutti numeri che possono letteralmente mandare in visibilio i tifosi napoletani, ansiosi di poterlo abbracciare al "Maradona". Un'operazione di mercato davvero brillante quella del ds Giuntoli per il prodotto del settore giovanile della Dinamo Tbilisi (in Georgia ha vestito anche la maglia del Rustavi), che in Russia ha giocato con la Lokomotiv Mosca e, appunto, per il Kazan, con cui ha messo a segno 9 reti e 10 assist negli ultimi due anni e mezzo.