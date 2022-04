D'Amico su Osimhen: “Per 150 milioni partirebbe”

D'Amico: “Osimhen andrà via con offerta molto importante”

I tifosi del Napoli al momento non devono però temere. “Osimhen? In caso di offerta molto importante andrà via”. Quella 'cifra' molto importante, però, è davvero per pochi. “Questo vale per ogni calciatore che gioca in serie A”. D'Amico non ha in mano a oggi offerte per il bomber azzurro: “Al momento non ho richieste dalla Premier, poi si vedrà perché qui la situazione è continuamente in evoluzione. L'Inghilterra resta un mercato di prima fascia”. Aurelio De Laurentiis non lascerà andare via Osimhen per pochi spiccioli, tutt'altro: “Quando parlo di offerta importante per un giocatore simile, intendo 150 milioni di euro”. Chi ce li ha è invitato al tavolo da poker. Dove non vedi se non rilanci. City, United, Tottenham, forse Newcastle? Chi può tirar fuori tutti questi soldi in Premier League, la destinazione più appetibile per Osimhen?