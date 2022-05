“Il Barcellona ha ricontattato l'agente di Koulibaly”

As parla oggi di un nuovo contatto che ci sarebbe stato tra il Barcellona e l'agente di Kalidou Koulibaly , Fali Ramadini. Il club blaugrana avrebbe chiesto al procuratore un po' di pazienza e di non muoversi ancora con il Napoli in merito all'offerta di rinnovo che ha sul tavolo. I catalani sarebbero infatti sempre interessati al difensore africano, il cui contratto scade nel 2023, e Xavi sarebbe il suo primo tifoso.

“Per Xavi Koulibaly è il rinforzo ideale”

Xavi considererebbe Koulibaly il rinforzo ideale per rafforzare la squadra. Sono molto apprezzate alcune sue qualità: la velocità, la capacità di anticipare l'avversario diretto e la potenza. Sarebbe insomma il sostituto perfetto per Gerard Piquè, che dovrebbe giocare al più un'altra sola stagione. Al Barcellona si starebbero sfregando le mani all'idea di un tandem offensivo formato da Araujo e Koulibaly, in grado di fare da titolari per i prossimi cinque anni, Con alternative come Eric Garcia e Andreas Christensen. Xavi verrebbe così accontentato in questo reparto, con due coppie di qualità. I sacrificati sarebbero Samuel Umtiti e Clement Langlet.

“Il Napoli pretende 40 milioni”

Nonostante tra un anno Koulibaly vada in scadenza, il Napoli di De Laurentiis non sarebbe disposto a scendere sotto i 40 milioni di euro per il giocatore, e non vorrebbe contropartite tecniche per rendere più conveniente l'operazione. Il Barcellona starebbe vagliando alcune alternative, tra le quali il milanista Alessio Romagnoli, a parametro zero. Un tentativo era stato fatto pure con Antonio Rudiger, che però voleva un contratto vicino ai 12 milioni di euro a stagione. L'arrivo di Koulibaly non bloccherebbe comunque l'accordo con Christensen, con cui è già tutto fatto.