"Napoli, le grandi di Spagna non mollano Fabian Ruiz: Barcellona in prima fila"

Il gol di Fabian Ruiz al Torino non sarà di certo ricordato come il più importante della stagione del Napoli, pur avendo blindato in via quasi definitiva il terzo posto in classifica della squadra di Spalletti, già certa da due turni del ritorno in Champions League dopo due anni di assenza ed ora vicinissima anche al posto sul podio della Serie A 2021-’22, che garantirà alla società del presidente De Laurentiis un guadagno di 4 milioni supplentare a quello già certo per il ritorno nella Coppa più importante.

Napoli, Fabian Ruiz e la stagione della consacrazione Eppure il tiro, favorito dalla deviazione del difensore granata Djidji, con cui lo spagnolo ha beffato il portiere del Toro Etrit Berisha, che pochi minuti prima si era opposto ad un rigore di Lorenzo Insigne, ha un piccolo posto quantomeno nella carriera dello stesso Fabian, che aveva realizzato gli ultimi 11 gol in Serie A unicamente con tiri dalla distanza e che sta per concludere la migliore delle sue quattro stagioni in Italia, con 7 reti e quattro assist che hanno nuovamente attirato le attenzioni del Barcellona, pronto in estate a tornare all’assalto del centrocampista, come riportato da 'As'.

Il Barcellona torna su Fabian Ruiz Insomma, il bagaglio tecnico dell’ex Betis sta continuando ad allargarsi in parallelo con l’interesse delle grandi d’Europa per le prestazioni di un giocatore la cui permanenza al Napoli è strettamente legata al rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2023. L’estate in arrivo sarà l’ultima finestra utile per riallacciare una trattativa interrotta da tempo, in caso contrario l’addio di Fabian Ruiz al Napoli dopo quattro stagioni può diventare una possibilità concreta. Del resto il ragazzo sembra avere le idee chiare e dopo aver rifiutato la corte del Newcastle sembra valutare solo il ritorno in Spagna in caso di separazione dal Napoli e in particolare l’approdo in quel Barcellona che lo segue da anni, già da prima che ad anticipare la concorrenza fosse proprio il Napoli con i 30 milioni versati al Betis nell’estate 2018.