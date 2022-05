Lorenzo Insigne, la festa d'addio al Napoli: ecco quando ci sarà e il posto scelto

Il capitano Lorenzo Insigne, gemello di tanti gol di Mertens e Osimhen, domenica con il Genoa dirà addio al popolo azzurro. È già scritto: dopo il sipario con lo Spezia, infatti, il giocatore volerà a Toronto, in Canada, per aiutare la sua nuova squadra a risorgere (è penultima in Mls). Il viaggio è prenotato e il suo entourage ha già visitato la città in cerca di case almeno un paio di volte nell'ultimo periodo, ma prima di tutto Lorenzo saluterà gli amici e i compagni con una festa in programma mercoledì 18 maggio in un locale alle porte di Napoli: 200 invitati, da De Laurentiis a Spalletti, passando per gli ospiti d'onore Gigi D'Alessio e Clementino.