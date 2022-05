Il Napoli guarda a Ostigard: il difensore norvegese ai raggi x

Arrivato in Liguria a gennaio in prestito, ma con il contratto con il Brighton in scadenza a giugno, Ostigard è riuscito a mettersi in evidenza nonostante la disgraziata stagione del Grifone, diventando presto una pedina insostituibile nei meccanismi difensivi di Alexander Blessin . Prestante fisicamente, essendo alto 1,84 metri, l’ex Stoke City è però un difensore particolarmente roccioso , forte in marcatura e molto abile nel gioco aereo , ma al tempo stesso discretamente veloce oltre che moderno, dal momento che sa farsi valere anche sul piano della costruzione. Insomma il rinforzo ideale anche per un top team, pur dovendo limare un eccesso di aggressività , testimoniato dalle quattro ammonizioni e dalle due espulsioni , una diretta contro la Roma, e una per doppia ammonizione, contro il Torino (quest’ultima dopo appena 24 minuti…) accumulate in appena 14 partite di Serie A.

Napoli, Ostigard idea low cost per completare il reparto

Destro naturale, Ostigard è adattabile tanto come “braccetto” di destra di una linea a tre come in una difesa a quattro, altro particolare che lo rende particolarmente adatto per il calcio di Luciano Spalletti. Entrato nel giro della Nazionale lo scorso marzo dopo aver fatto la trafila in tutte le nazionali giovanili ed essere stato capitano dell’Under 21, Ostigard è sotto contratto con il Brighton dal 2018, ma è reduce da quattro prestiti di fila, tra Stoke City, Sainkt Pauli in Bundesliga 2, Coventry e Stoke City in Championship e appunto Genoa. Il salto in una big potrebbe essere ritenuto eccessivo dopo tanti anni in seconda serie e il semestre in rossoblù, ma il Napoli valuta l’affare con interesse, favorito dal modesto esborso visto che il giocatore andrà a scadenza a giugno con il Brighton. Il Genoa punta a riscattarlo per farne un perno nella prossima stagione in Serie B. Il Napoli aspetta evoluzioni, pronto nel caso a tesserarlo da svincolato a mercato inoltrato in caso di mancata permanenza in Liguria e di mancato rinnovo con gli inglesi.