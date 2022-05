De Laurentiis conferma Juan Jesus: "Felice che resti a Napoli"

NAPOLI - Dopo la dichiarazione d'amore arrivata dal profilo instagram, Juan Jesus riceve la conferma ufficiale anche dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è al lavoro per mettere a disposizione di Luciano Spalletti una rosa competitiva per la prossima stagione e continua a muoversi sul mercato dopo aver annunciato l'acquisto di Mathias Olivera. ADL si concentra anche sul reparto difensivo dove ci sarà sicuramente l'ex Roma e Inter, visto il tweet del presidente: "Juan Jesus è un ottimo calciatore e una bravissima persona. Sono molto contento che resterà ancora con noi". Non ci sono dubbi, il brasiliano è uno dei primi ad essere confermato dopo il rendimento dell'anno appena trascorso e anche nel prossimo vestirà la maglia del Napoli.