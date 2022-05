Cosmi scatenato: “Napoli, quei punti persi! Insigne, avrei fatto altri 2 anni in Italia”

Serse Cosmi , al Summer Show, si è letteralmente scatenato parlando in esclusiva a CalcioNapoli24. Tanti gli argomenti toccati da quello che è stato anche allenatore del Napoli , a cominciare dall'addio di Insigne per proseguire con l'occasione sprecata dalla squadra di Spalletti , mettendo il naso anche nelle cose di Milan .

Cosmi: “Napoli, con Spezia ed Empoli: che spreco”

Si parte dalla corsa scudetto, incerta fino all'ultimo, ma che ha visto il Napoli cedere prima del finale: “Facile fare una somma dei punti persi con Spezia ed Empoli. Conto matematico che non ha consentito di vincere. L'Inter nelle ultime giornate ha fatto 7 punti. Il Napoli può avere la scusa delle assenze prolungate di Anguissa, Osimhen e Koulibaly, l'Inter di Brozovic. Ha vinto la squadra più coesa come ambiente. Possono recriminare Inter e Napoli, che ha mostrato limiti. Gli azzurri sono stati anche favoriti per tanto tempo, ma per vincere serve altro anche sotto l'aspetto mentale e fisico”.

Cosmi: “Ounas ha l'età per dimostrare il suo immenso talento”

Cosmi parla anche di Ounas: “Non ha fatto quello che può fare. Al di là dell'affetto che mi lega al ragazzo, faccio giudizi in base alla mia esperienza. Non è inferiore a nessuno degli attaccanti esterni del Napoli. Se non gioca, però, spesso si dà la colpa agli allenatori. Adam ha l'età per dimostrare il suo immenso talento, convincendo gli allenatori che può essere protagonista ovunque. Dipende da lui”.

Cosmi: “Messias? Non credo lasci il Milan, altrimenti...”

Si passa a Messias: “Non sono sicurissimo che lasci il Milan, ha vinto uno scudetto da protagonista. Ha fatto bene in un ruolo in cui si è sacrificato. Pioli e la società sono contenti del suo rendimento. Dovesse andare via, direi che potrebbe fare bene in ognuna delle prime otto in classifica. E il Napoli è arrivato terzo”.

Cosmi: “Il campionato italiano ci perde senza Insigne”

Insigne lascia il campionato italiano per andare a Toronto: “Un giocatore di 30 anni, integro fisicamente, è difficile da perdere. Ha speso tanto per il Napoli. Era destinato a vivere una situazione diversa. Meglio che vada all'estero per non rompere il rapporto con i tifosi napoletani. Avrei fatto, sinceramente, un altro paio d'anni in Italia. Ha fatto una scelta di vita”.

Infine, il suo sostituto, Kvaratshkelia: “Non lo conosco, mi fido della dirigenza che porta calciatori di livello; magari, è l'Anguissa del nuovo mercato”.